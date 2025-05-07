İsrail'in Yemen'deki Havalimanına Saldırısı: 500 Milyon Dolar Hasar

İsrail'in saldırdığı Yemen'in başkentindeki Sana Uluslararası Havalimanı'nda maddi hasarın 500 milyon dolar olduğu belirtildi.

İsrail'in Yemen'in başkentindeki Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırının bilançosu netleşti. Havalimanı Müdürü Halid El Şeyf yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırısının 500 milyon dolarlık hasara yol açtığını ifade etti. El Şeyf, "İsrail, havalimanındaki terminalleri, tüm ekipman ve cihazları kullanılamaz hale getirdi" şeklinde konuştu.

El Şeyf, saldırıda bir deponun da tamamen yıkıldığını aktardı. Ulusal havayolu şirketi Yemenia Havayolları'nın 3 uçağını kaybettiğini belirten yetkili, toplamda 6 uçağın imha edildiğini kaydetti. El Şeyf, "Havalimanını geçici olarak yeniden açmak için alternatifler var. Operasyonları yeniden başlatmak için uzun zamana ihtiyacımız var" dedi.

Sana Uluslararası Havalimanı, 6 yıllık aradan sonra 2022'de uluslararası uçuşlara yeniden açılmıştı.

Ne olmuştu?

İsrail Hava Kuvvetleri, Husilerin pazar günü Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na yönelik bombardımanına misilleme olarak dün Yemen'e büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı. Sana Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra başkentteki birkaç elektrik santrali ve Amran'da bir çimento fabrikası bombalanmıştı. Saldırıda havalimanının ana yolcu terminali ve tüm teknik alanların tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtilmişti. - SANA