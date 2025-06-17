İsrail'in Tahran'daki IRIB Ofisine Saldırısı: 3 Ölü

İsrail'in canlı yayın sırasında İran'ın devlet yayın kuruluşu IRIB'in Tahran'daki ofisine yönelik saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 13 Haziran'dan bu yana devam ederken, İsrail dün akşam saatlerinde İran'ın devlet yayın kuruluşu İran Radyo Televizyon Kurumu'nun (IRIB) Tahran'daki ofisini canlı yayın sırasında vurdu. Kadın sunucu yayın sırasında düzenlenen saldırıda panikle kaçarken, ekranda toz ve duman yükseldiği görüldü. İran kaynakları, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Televizyon kanalı açıklamasında, "İsrail saldırısında 3 televizyon çalışanı öldü, birçok kişi yaralandı" denildi.

Saldırı öncesi İsrail ordusu, IRIB'in ofisinin bulunduğu bölge için tahliye uyarısında bulunmuş, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran devlet televizyonunu hedef alarak, "İran'ın propaganda ve kışkırtma sözcüsü yok olma yolunda" demişti. - TAHRAN