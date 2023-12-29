İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler son yolculuğuna uğurlandı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan ve tedavi için getirildikleri Türkiye'de hayatını kaybeden 1'i çocuk 3 Filistinli, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan ve sağlık hizmeti alamayan 283 Filistinli, Türkiye, Mısır ve İsrail koordinasyonunda Türkiye'ye getirilmişti. Tedavi altına alındıkları Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren 2 aylık Yaman Alkurdi, Ayşe Temraz (32) ve Hasan Abed Hussein Ebu Zeyd'in (59) cenazeleri, Yahyalar Merkez Camii'ne getirildi. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi. - ANKARA