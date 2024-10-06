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İsrail'in saldırıları Erzurum'da protesto edildi

İsrail'in saldırıları Erzurum'da protesto edildi
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İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Erzurum'da protesto edildi.

İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırıları Erzurum'da protesto edildi.

Öğlen namazının ardından Yakutiye Kent Meydanı Lala Mustafa Paşa Camii önünde toplanarak Türk ve Filistin bayrağı açan grup, pankartla ve sloganlarla İsrail'e tepki gösterdi.

Erzurum Sivil Toplum Platformu adına konuşan Memur-Sen Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş, Filistin'de işgal ve soykırım yapan İsrail'in son bir yıldır dünyanın gözü önünde yakın tarihin en büyük katliamlarını yaptığını ifade etti.

Karataş, korkunç soykırıma rağmen siyonizme ve onlarca emperyalist devlete kahramanca direnenlere selam gönderdiklerini belirterek, "Birinci yılına giren soykırımı lanetliyor, Gazze'de direnen yiğitleri ve şehitlerimizi selamlıyoruz. Dünya kör, dünya sağır, dünya suskun. Bütün olan bitenlere karşı dünya susuyor ama bizler susmayacağız. Kardeşlerimizin sesi ve soluğu olacağız" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İnsan Hakları Filistin erzurum Lübnan İsrail Yerel

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