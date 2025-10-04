İsrail'in saldırdığı Sumud Filosu'ndaki aktivistler İstanbul'da

İsrail'in uluslararası sularda saldırarak alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk, 137 aktivist İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'na getirilen aktivistleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36'sı Türk, 23'ü Malezyalının olduğu toplam 137 kişi İstanbul'a geldi. 137 kişi İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket eden Türk Hava Yolları'na ait TK6921 sefer sayılı uçak saat 15.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. VİP terminalinden çıkış yapan aktivistleri, yakınları ve çok sayıda Filistin destekçisi karşıladı. Havalimanında işlemleri tamamlanan aktivistler kendileri için tahsis edilen araçlarla sağlık muayenelerinin tamamlanması için Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Adli Tıp Kurumu'ndaki kontrollerinin tamamlanmasının ardından aktivistlerin geceyi otellerde geçirmesi ve yarın toplu şekilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınması bekleniyor.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar: "Şikayet etmediler, vazgeçmediler. Bu tavırlarıyla inanılmaz bir cesaret örneği gösterdiler"

Aktivistlere destek için İstanbul Havalimanı VİP terminaline giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, yolcu karşılama salonunda açıklamalarda bulunarak, " İsrail'in zulmü karşısında tüm dünya ayağa kalktı. Sumud Filosu da aslında bu tepkinin bir tezahürü oldu. Arkadaşlarımın da aralarında bulunduğu ekipte Semanur Hanım vardı; çok şükür kendisiyle görüştük, iyi olduğunu öğrendik. Ancak Sena adlı bir arkadaşım hala orada, davasının devam ettiğini öğrendim. Bu süreçte onlarla birlikte yaşadım, onların mücadelesini adeta birebir hissettim. Gerçekten çok zor şartlarda, ama bir an bile korkmadan, hedeflerinden hiç şaşmadan mücadele ettiler. Şikayet etmediler, vazgeçmediler. Bu tavırlarıyla inanılmaz bir cesaret örneği gösterdiler gerçekten takdire şayan bir duruş sergilediler" diye konuştu.

Sunucu Bekir Develi: "Bir dahaki sefere daha kalabalık çıkacağız ve Allah'ın izniyle oraya ulaşacağız"

Filoda yer alan sunucu Bekir Develi yaptığı açıklamada, "Devletimizin tüm yetkili makamlarına, Türk Hava Yolları yetkililerine ve kabin ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Hiç olmayacak bir yerden uçağı kaldırdılar. Üstelik sadece bize değil, Malezya'dan, Libya'dan ve İtalya'dan gelen diğer aktivist gruplara da hamilik ettiler. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Abluka kırıldı. İsrail nasıl bir algı oyunu yapmaya kalkarsa kalksın, ne anlatırsa anlatsın biz gazetelerde bekleyen çocukları gördük. 36.8 mile kadar yaklaştık. Bizden daha da fazla yaklaşan arkadaşlarımız da vardı. Bir dahaki sefere daha kalabalık çıkacağız ve Allah'ın izniyle oraya ulaşacağız. Bu filo, kırılamaz denilen ablukayı deldi. Fransız'ı, İtalyan'ı, Brezilyalısı, Müslümanı Her biri büyük bir hayra vesile oldu. Türk kamuoyuna da özellikle teşekkür ediyorum bu konunun peşini bırakmadıkları için. Yeter ki biz birlik ve beraberlik içinde olalım, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkalım. Allah'ın izniyle başaracağız" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin bizi İsrail'in zulmüne terk etmeyeceğini biliyorduk"

Filoda yer alan ve İstanbul' a getirilen Türk aktivist Mehmet Emin Aydın, "Bazı arkadaşlarımız ben de dahil kaburgalarımız kırılacak kadar ağır darplar gördü, çok ciddi müdahalelerde bulundular. Buna rağmen direndik, çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin bizi İsrail'in zulmüne terk etmeyeceğini biliyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimizin tüm yetkili makamlarına ve destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Biz üzerimize düşeni yaptık, bundan sonra daha güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz. Dünya gördü ki, 45 milletten insanlar Türkiye sayesinde buraya geldi ve kurtarıldı. Gazze halkı ve Filistinliler için şu an tek umut Türkiye. Biz vazgeçmeyeceğiz, her geçen gün daha da güçlenecek, direnmeye devam edeceğiz. Gazze'ye ve Filistin'e özgürlüğünü geri kazandırana dek mücadelemiz sürecek" diye konuştu. - İSTANBUL