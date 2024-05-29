Cizre'de İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları kınandı

İsrail ordusunun Refah'ta Filistinlilerin barındığı bir çadır kampa yapmış olduğu bombalı saldırılar Cizre'deki sivil toplum kuruluşları (STK) temsilci ve üyeleri tarafından kınandı.

Cizre'de öğle namazı sonrası Sanat Sokağında bir araya gelen bazı STK temsilci ve üyeleri ile vatandaşlar İsrail'in Refah'taki çadır kampa yapmış olduğu bombalı saldırılara tepki gösterdi. Sanat Sokağı Vakıf Camisi önünde toplanan STK temsilci ve üyeleri ile vatandaşlar 21 kişinin öldüğünü, 64 kişinin ise yaralandığı Refah saldırılarını kınayarak bu katliamların durmasını istedi.

Toplanan kalabalık adına açıklama yapan Recep Yıldız, "Gazze'yi desteklememek cihaddan kaçmaktır. Siyonistlerin Kudüs, Aksa ve Filistin'e yönelik saldırıları Müslümanların savunma cihadı yapmasını gerektirmektedir. Sekiz ayı aşkın bir süredir Gazze'de soykırımda bulunan Siyonist İsrail rejimi dün gece yeni bir caniliğe imza atmış ve Refah'ta onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit etmiştir. Filistinlilerin çadırlarını bombalayan Siyonistler'in anlayacağı tek dilin güç olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır" dedi.

Bugün içerisinde bulunulan zillet halinin en büyük müsebbibinin İslam ülkelerinin aciz liderleri olduğuna vurgu yapan Yıldız, "Filistinli kardeşlerimiz bugün insanlık dramının en acısını yaşıyor ve sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor. Filistin direnişi bugün sadece kendi topraklarını koruma yahut özgürleştirme maksadıyla mücadele vermiyor. Aynı zamanda Bağdat'ın, Şam'ın, Doğu Türkistan'ın, Diyarbakır'ın ve İstanbul'un selameti için de mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından toplanan kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı. - ŞIRNAK