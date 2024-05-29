İsrail'in Refah kentinde çadır kente saldırısı sonrası Bolu'da protesto yürüyüşü

İsrail'in Refah kentinde çadır kente saldırısı sonrası Bolu'da yüzlerce vatandaş tepki için protesto yürüyüşü yaptı.

İsrail'in Refah kentine yönelik yaptığı saldırı sonrası Bolu'da vatandaşlar tepki için eylem yaptı. Kadı Camii önünde toplanan yüzlerce vatandaşın katılımıyla İzzet Baysal Caddesi'nde protesto yürüyüşü yapıldı. Çok sayıda STK'nın destek verdiği gösteride ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirerek yürüyüş yapan kalabalık, "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Özgür Filistin" sloganları attı. Valilik Meydanı'nda yapılan basın açıklamasının ardından dualar edildi. Dua sırasında birçok vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı. - BOLU