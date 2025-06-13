İsrail'in Natanz Nükleer Tesisine Saldırısı: Yüzeysel Hasar Açıklaması

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İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behrouz Kamalvandi, İsrail'in Natanz nükleer tesisine yönelik saldırıda 'yüzeysel hasar' oluştuğunu ve hasarın boyutunun henüz tam olarak tespit edilmediğini belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behrouz Kamalvandi, İsrail'in Natanz nükleer tesisine yönelik saldırıda "yüzeysel hasar" meydana geldiğini açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behrouz Kamalvandi, İsrail'in Natanz nükleer tesisine yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kamalvandi, Natanz nükleer tesisinde saldırının ardından "yüzeysel hasar" meydana geldiğini açıkladı. Kamalvandi, hasarın boyutunun henüz tam tespit edilmediğini ancak hasarın büyük olmadığını kaydederek Natanz'ın zenginleştirme kapasitesinin ise yer altında bulunduğunu aktardı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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