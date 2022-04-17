İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı protesto edildi

Kahramanmaraş'ta Sivil Toplum Kuruluşu (STK) üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Türkiye'nin üçüncü büyük camisi Abdulhamithan'da teravih namazı sonrası bir araya gelen STK'lar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırarak 152 kişi yaralamasını protesto etti.

Basın açıklamasına STK'lar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Memduh Kayıklık, "Yalnız Allah'tan yardım isteyerek kol kola girdik, omuz omuza verdik, kıyama durduk. Kıyamımız Allah'ın vaadi gerçekleşinceye, Kudüs özgür oluncaya kadar devam edecek. Kudüs özgür olana denk mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ