İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları: 1 Ölü, 7 Yaralı

Güncelleme:
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 farklı hedefe yapılan saldırıların bilançosunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Aoun, saldırıları kınadı.

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği son hava saldırılarında 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği son hava saldırılarının bilançosu ağırlaştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırılarda 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığını bildirildi. Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA ülkenin güney ve doğu bölgelerindeki farklı hedeflere toplam 12 hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyururken, yaşanan güçlü patlamaların bölge sakinleri arasında paniğe neden olduğu aktarıldı.

İsrail ordusu Lübnan'ı vurmuştu

Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal eden İsrail, ülkenin birçok bölgesine hava saldırısı düzenlemişti. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırılarda Hizbullah'a ait altyapıların hedef alındığı iddia edilmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun saldırılara tepki göstermişti

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in saldırılarının "sivil tesisleri" hedef aldığını belirterek, "İsrail'in tekrarlanan saldırıları, sahte güvenlik bahaneleriyle altyapıyı yok etmeyi, ekonomik toparlanmayı engellemeyi ve ulusal istikrarı zayıflatmayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçasıdır" tepkisini göstermişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
