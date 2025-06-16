İsrail'in Hava Savunma Sistemi Hatası: Füze Kendi Bataryasına Düştü

İsrail'in, İran tarafından gönderilen balistik füzeleri engellemede kullandığı hava savunma sistemlerinden ateşlenen bir füze, arıza sonucunda ateşlendiği bataryanın yakınlarına düştü.

İran ve İsrail'in karşılıklı hava saldırıları devam ediyor. İran, dün gece İsrail'in güneyinde bulunan Nevatim Hava Üssü yakınlarına balistik füze saldırısı düzenledi. İsrail hava savunma sistemleri İran saldırısına karşılık verdi. İsrail'in hava savunma bataryalarından birinde yaşanan arıza sonucu fırlatılan füzelerden biri havada parçalara ayrılırken, füzenin taşıdığı savaş başlığı fırlatıldığı hava savunma sisteminin bataryasının yakınlarına düştü.

İsrail ordusu tarafından olayda can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı. - TEL AVİV