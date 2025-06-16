İsrail'in Hava Savunma Sistemi Hatası: Füze Kendi Bataryasına Düştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in hava savunma sistemlerinden biri, İran tarafından yapılan balistik füze saldırısına karşılık verirken arıza nedeniyle fırlatılan bir füze, kendi bataryasının yakınlarına düştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

İsrail'in, İran tarafından gönderilen balistik füzeleri engellemede kullandığı hava savunma sistemlerinden ateşlenen bir füze, arıza sonucunda ateşlendiği bataryanın yakınlarına düştü.

İran ve İsrail'in karşılıklı hava saldırıları devam ediyor. İran, dün gece İsrail'in güneyinde bulunan Nevatim Hava Üssü yakınlarına balistik füze saldırısı düzenledi. İsrail hava savunma sistemleri İran saldırısına karşılık verdi. İsrail'in hava savunma bataryalarından birinde yaşanan arıza sonucu fırlatılan füzelerden biri havada parçalara ayrılırken, füzenin taşıdığı savaş başlığı fırlatıldığı hava savunma sisteminin bataryasının yakınlarına düştü.

İsrail ordusu tarafından olayda can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gökay Kalaycıoğlu: Ölüm döşeğinde olan bir kadının çığlığı üzerinden prim yapmak vicdansızlık

"Ölüm döşeğindeki kadının üzerinden prim yapıyorlar"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı

İran'dan sonra bir ülke daha İsrail'i balistik füzelerle vurdu
İntihar eden polis memurunun evinden çıkan cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar

İntihar eden polisin evindeki cesetle ilgili kan donduran ayrıntılar
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.