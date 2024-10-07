İsrail'in Gazze'ye Yönelik Soykırımının Birinci Yılı İçin '#1YearOfGenocide' Etiketi Gündemde
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının birinci yılı dolayısıyla açılan '#1YearOfGenocide' etiketi, Türkiye ve dünya gündeminde dikkat çekti. Etiket, sosyal medyada en çok paylaşılan konu oldu.
İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların birinci yılında açılan "#1YearOfGenocide" etiketi sosyal medyanın gündemine yerleşti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik uyguladığı soykırımın birinci yılı için açılan "#1YearOfGenocide" etiketi, X gündeminde listenin birinci sırasına yerleşti. 1 yıldır süren soykırıma tepki olarak açılan etiket dünya gündemine de girdi. "#Soykırımın365Günü" ve "#365DaysOfGenocide" etiketleri de listede yerini aldı. Türkiye gündeminde 1. sıraya yerleşen etiket çalışması kısa sürede dünya gündemine de yerleşti. - ANKARA