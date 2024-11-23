İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında 10 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Filistin'in Gazze ve Han Yunus şehirlerine yönelik son saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu Filistin'de sivillere yönelik bir katliam daha gerçekleştirdi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze şehrinin kuzeyindeki Zeitoun Mahallesi'nde bulunan bir binaya yönelik saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu en az 7 kişi öldü. Han Yunus şehrindeki bir binaya yönelik saldırıda ise 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Her iki saldırıda da çok sayıda kişinin yaralandığı açıklandı. İsrail'den saldırıların amacına ilişkin açıklama yapılmadı. - GAZZE