İsrail'in Gazze'ye Yardım Filosuna Müdahalesi Protesto Edildi

İsrail'in Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosuna yönelik müdahalesinin ardından vatandaşlar Üsküdar Meydanı'nda toplanarak protesto etti. Protesto gösterisinin ardından vatandaşlar konvoy halinde Sarıyer'de ki ABD konsolosluğuna hareket etti.

Gazze'ye yardım amaçlı olarak yola çıkan Küresel Sumud Filosu İsrail'in baskını ile karşı karşıya kaldı. Birçok aktivist gözaltına alınırken bazı gemilere de İsrail tarafından el konuldu. İsrail'in bu hukuk dışı müdahalesini protesto etmek isteyen vatandaşlar Üsküdar Meydanı'nda toplandı. Düzenlenen etkinlikte İsrail devleti protesto edildi. Kuran-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından vatandaşlar, "Bir Sabah Gelecek Kardan Aydınlık" bestesini söyleyerek konvoy halinde Sarıyer'de bulunan ABD konsolosluğuna doğru yola çıktı. - İSTANBUL