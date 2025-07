İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı 57 Bin 680'e Yükseldi

İsrail, Gazze Şehri'nin merkezindeki El-Zaviye Çarşısı'nda bulunan Avad ailesine ait 4 katlı bir binayı hedef aldı. Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 52 can kaybının kayıtlara geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 680'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 105 can kaybının kayıtlara geçtiği, 530 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sözde yardım dağıtımları sırasında 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 57'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Sözde yardım dağıtımı sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 773'e, yaralananların sayısı ise 5 bin 101'e ulaştı. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana can kaybı 7 bin 118'e, yaralı sayısı ise 25 bin 368'e yükseldi.

Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 680'e, yaralı sayısı ise 137 bin 409'a çıktı.

İsrail, Gazze Şehri'nin merkezindeki El-Zaviye Çarşısı'nda bulunan Avad ailesine ait 4 katlı bir binayı hedef aldı. Bina, İsrail'in saldırısı sonucu tamamen yıkılırken çevredeki binalarda da hasar meydana geldi. Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun binayı bombalamadan önce bölge sakinlerine binayı boşaltmalarını talimatı vermesi nedeniyle saldırıda bir yaralanma ya da ölümle sonuçlanmadığını söyledi. - GAZZE