İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı 57 Bin 680'e Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 57 bin 680'e ulaştı. Saldırılarda yaralı sayısı ise 137 bin 409'a çıktı.

İsrail, Gazze Şehri'nin merkezindeki El-Zaviye Çarşısı'nda bulunan Avad ailesine ait 4 katlı bir binayı hedef aldı. Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saatte 52 can kaybının kayıtlara geçmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 680'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 105 can kaybının kayıtlara geçtiği, 530 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sözde yardım dağıtımları sırasında 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 57'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Sözde yardım dağıtımı sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 773'e, yaralananların sayısı ise 5 bin 101'e ulaştı. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana can kaybı 7 bin 118'e, yaralı sayısı ise 25 bin 368'e yükseldi.

Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 680'e, yaralı sayısı ise 137 bin 409'a çıktı.

İsrail, Gazze Şehri'nin merkezindeki El-Zaviye Çarşısı'nda bulunan Avad ailesine ait 4 katlı bir binayı hedef aldı. Bina, İsrail'in saldırısı sonucu tamamen yıkılırken çevredeki binalarda da hasar meydana geldi. Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun binayı bombalamadan önce bölge sakinlerine binayı boşaltmalarını talimatı vermesi nedeniyle saldırıda bir yaralanma ya da ölümle sonuçlanmadığını söyledi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
2 hafta önce nişanlanmıştı, genç futbolcu talihsiz olay sonucu hayatını kaybetti

23 yaşındaki genç futbolcu talihsiz olay sonucu hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya davasında salonu ayağa kaldıran sözler: Müdürüm ama yetkim yok

Otel müdürünün verdiği yanıt salondakilere saç baş yoldurttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.