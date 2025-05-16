İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sürüyor: 12 Ölü

İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Sürüyor: 12 Ölü
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği son bombardımanlarda en az 12 kişi hayatını kaybetti. Beyt Lahya ve Cibaliye şehirlerinde süren saldırılarla birlikte ölü sayısı 53 binin üzerine çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahya ve Cibaliye şehirlerine düzenlediği son saldırılarda en az 12 kişi daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nde yeniden ateşkes çağrılarına kulak tıkayan İsrail, bölgedeki katliamlarına yenilerini ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, İsrail savaş uçaklarının Beyt Lahya şehrine gerçekleştirdiği yoğun bombardımanda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Cibaliye şehrindeki iki farklı eve yönelik İsrail saldırılarında da 9 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı. Öte yandan, İsrail savaş uçaklarının El-Mawasi bölgesindeki yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir çadıra düzenlediği saldırıda da yaralıların olduğu bildirildi.

Ölü sayısı en az 119 bin 919'a yükselmişti

Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail, bölgedeki sivilleri hedef alan saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 53 bin 10'a, yaralananların sayısının ise 119 bin 919'a ulaştığı kaydedilmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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