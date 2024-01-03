Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Güncelleme:
Abone Ol

Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde yatsı namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Anadolu Gençlik Derneği tarafından lokum dağıtıldı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için Kırklareli'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde yatsı namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Anadolu Gençlik Derneği tarafından lokum dağıtıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırklareli Filistin İsrail Gazze İnsan Hakları Dış Politika Uluslararası İlişkiler Yerel Politika Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title