İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde yatsı namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Anadolu Gençlik Derneği tarafından lokum dağıtıldı.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için Kırklareli'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Kırklareli'nde Hızırbey Camisi'nde yatsı namazının ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası Anadolu Gençlik Derneği tarafından lokum dağıtıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel