İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 40 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırılarda 40 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ölenler arasında kadınlar, çocuklar ve bir gazeteci yer alıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, 7 Ekim'den beri kayıplar 52 bin 928'e ulaştı.

İsrail, gece boyunca Gazze'nin çeşitli noktalarına saldırılar düzenledi. Filistinliler yetkililer, sabah kadar süren saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 27 kişinin Han Yunus'a yönelik saldırılarda hayatını kaybettiğini ifade ederek ölenler arasında gazeteci Hassan Samour'un da bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, en az 36 cansız bedenin güneydeki hastanelere götürüldüğü kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 928'e, yaralı sayısı 119 bin 846'ya yükseldiğini açıkladı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki kombinine beğeni yağıyor
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor

AK Parti süre biterken düğmeye bastı! Yeni tahliyeler yolda
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı

Maç biter bitmez Fenerbahçe maçı itirafı
Rusya-Ukrayna Savaşı: 2014'ten günümüze uzanan kanlı süreç

Rusya-Ukrayna Savaşı: 2014'ten günümüze uzanan kanlı süreç
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
İşte Rus ekibin bilinmeyenleri! Biri üst düzey istihbarat yetkilisi

İşte Rus ekibin bilinmeyenleri! Biri üst düzey istihbarat yetkilisi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.