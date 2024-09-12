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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetti

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 41 bin 118'e, yaralıların sayısı ise 95 bin 125'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu toplam can kaybı 41 bin 118'e, yaralıların sayısı ise 95 bin 125'e yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 342 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 96 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 41 bin 118'e, yaralıların sayısının ise 95 bin 125'e yükseldiği kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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