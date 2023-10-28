İsrail'in Gazze saldırıları Ağrı'da protesto edildi

Ağrı'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayan vatandaşlar, Ulu Camii'nde toplandı.

Ağrı Sivil İnisiyatifi tarafından düzenlenen yürüyüşe, Filistin bayraklarıyla katılan onlarca kişi, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı. Yürüyüşe, STK'ların yanı sıra HÜDA PAR İl Teşkilatı da katıldı.

Ulu Camii avlusunda bir konuşma yapan İHH Ağrı Temsilcisi Kerem Engin, Gazze'deki çocukların kendilerine imanı yeniden öğrettiğini belirtti. Engin, "Bir araya geliyoruz ama bu çağrılarda önemli olan şu çocukların gelmesidir. Biz Gazze'de imanı yeniden tanıyoruz. Gazze'deki çocuklar bize yeniden iman etmemizi, gerçekten yeniden iman etmeyi öğretiyor." dedi.

Ağrı Peygamber Sevdalıları Derneği Başkanı Arif Yılmaz da 29 Ekim Pazar günü Gazze için gerçekleştirilecek araç konvoyu duyurusunu yaptı. Yapılan açıklamaların ardından Gazze'de şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. - AĞRI