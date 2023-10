İsrail'in Gazze'deki katliamları Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta protesto edildi

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'taki sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Cuma namazı sonrası İsrail'in Gazze'deki katliamları protesto edildi.

Hakkari Ulu Camii'nde Cuma namazı çıkışında STK'ların düzenlediği yürüyüşe binlerce kişi ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle destek verdi. Altay Caddesi üzerinde başlayan "Soykırıma hayır, Filistin'e destek, Siyonizm'e lanet" yürüyüşü, atılan sloganlarla Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan valilik önünde sona erdi. Burada ortak basın açıklamasını okuyan İlim Yayma Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ahmet Karadeniz, "Siyonist İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız. 'Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır' düsturuyla, Siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için buradayız. İkiyüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için buradayız ve dünyanın tüm iyi insanlarına 'zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor' uyarısında bulunmak için buradayız. Aziz kardeşlerim, sözün bittiği yerdeyiz. İkiyüzlülüklerin zulmü azdırdığı zamandayız. Soykırımcı Siyonistler Filistin'de katliam yaparken, Susanların kıyameti zorladığı zamandayız. Evet, bugün Filistin'de mazlumların kanı üzerine kurulmuş bir rejim var. İsrail, devlet terörünü uygulamaktadır. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, Siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz" dedi.

Van'da İsrail'in Gazze'ye saldırısı protesto edildi

Van'da çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Filistin'e Destek Platformu üyeleri, Yukarı Nurşin Camii avlusunda Cuma namazı çıkışı İsrail'in Gazze'deki katliamını basın açıklamasıyla kınadı. Filistin'e Destek Platformu adına açıklamayı okuyan Murat İtah, İsrail'in geçtiğimiz salı günü içinde binlerce kişinin bulunduğu El-Ehli Arab - Babtits Hastanesini bombaladığını hatırlattı. İsrail'in tarihin vahşi katliamlarından birini daha gerçekleştirdiğini ifade eden İtah, "Bu saldırıda bine yakın kardeşimiz şehit edildi. Rahim olan Rabbimizden şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Rabbimizden Siyonistlere bu dünyada şiddetli ve zelil bir azabı tattırmasını niyaz ediyoruz. 15 gündür tarihin en büyük yıkım ve soykırımlarından birine şahit oluyoruz. Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor. Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Bütün dünya Siyonist İsrail'in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karşı sessiz kalıyor. Bu sessizlik artık katil İsrail'e ikrar mahiyetinde bir desteğe dönüşüyor ve gün geçtikçe zulmünün şiddetini arttırmasına neden oluyor" dedi.

Vatandaşlar daha sonra okunan duanın ardından alandan ayrıldı.

Bitlis'te Filistin'e destek, İsrail'e tepki

Bitlis'te Cuma namazı çıkışı İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılınarak dua edildi. Bitlis'teki siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşların katılımıyla Cuma namazı sonrası basın açıklaması yapılarak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı. Ulu Camii Meydanı'nda toplanan kalabalık, dua ve tekbirlerle Filistin halkına destek verdi. Grup adına bir açıklama yapan Bitlis Medeniyetler Platformu Dönem Sözcüsü Cengiz Şahin, "Burada toplanmamızın nedeni; 7 Ekim'den bu yana sistematik olarak Filistin topraklarına saldıran hain İsrail ve işbirlikçileri 17 Ekimde de doğrudan hedef gözeterek çocukların yoğunlukta bulunduğu hastaneye füze ile saldırı gerçekleştirmiş. Bu olayda yüzlerce kardeşimiz şehit olmuş ve binlercesi de gazilik mertebesine nail olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Ümmettin başı sağ olsun. Ne bu ilk saldırı ne de son saldırı olacaktır. Müslümanlar uyanışa geçmeyene kadar, Filistin ve Kudüs mazlum ve mahzun kalacaktır. İsrail'in Kudüs'ün Yahudileştirilmesi çerçevesinde Mescid-i Aksa'ya saldırması tamamen yasa dışıdır. İsrail sistematik şekilde Filistinlileri bölgeden uzaklaştırarak, burada bir Yahudi mabedi inşa etmek istemektedir. Filistinliler hala Nekbe'yi yaşamaya devam etmektedir. Bu felakete son verilmesi gerekmektedir. 2020 yılında ABD'nin haydut başkanı Trump, işgalci İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında sözde Ortadoğu barış planını açıkladı. Kudüs'ü işgalci İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan ABD bugün yeni bir skandala daha imza attı. 'Yüzyılın Anlaşması' olarak servis edilen tek taraflı anlaşma, Siyonistlerin yayılmacı politikalarına onay verirken, Filistinlileri parya olarak yaşamaya mahküm ediyordu. İsrail, ABD'nin desteğiyle Filistin topraklarındaki işgali ilelebet sürdüreceğini sanıyor. Kudüs'le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD'yi de İsrail'i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. O gün ABD Başkanı Trump, şimdi Biden isim değişti ama Filistin'e uygulanan sistematik zulüm devam etmektedir" dedi.

Açıklamanın ardından dualar edildi ve toplanan kalabalık sessizce dağıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde de cuma namazı sonrası düzenlenen eylemde vatandaşlar İsrail'i protesto etti. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin işbirliğinde cuma namazı sonrası Tatvan ilçesindeki İbadullah Camii önünde toplanan çok sayıda vatandaş, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti. Sık sık tekbir getiren grup, attıkları sloganlarla tepkilerini dile getirdi. Tatvan AVM önüne kadar yürüyen vatandaşlar burada yapılan basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı dualar edildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cuma namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti. Ahlat ilçesindeki sivil toplum kuruluşları öncülüğünde ilk önce Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Namazın ardından kalabalık adına bir açıklama yapan Emrullah Erkan, "Bugün Türkiye genelinde Siyonist İsrail'in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız. Bugün tüm Türkiye'de ve şu anda Ahlat'ta Cuma namazı çıkışında Siyonist katliamı lanetliyor, bütün Türkiye'den ses veriyoruz" dedi.

Erciş'te İsrail saldırıları protesto edildi

Van'ın Erciş ilçesinde bulunan birçok sivil toplum kurulusu, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamını protesto etti.

Günlerdir abluka altına aldığı Gazze'yi havadan ve karadan bombalayan İsrail, Erciş ilçesinde protesto edildi. Kara Yusuf Paşa Camii'nde Cuma namazı sonrası Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Erciş Sivil İnisiyatif Platformu tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in savaş suçu işlediği belirtilerek, saldırıların bir an önce durdurulması ve tüm dünya kamuoyunun bu saldırılara 'dur' demesi gerektiği bildirildi. - HAKKARİ