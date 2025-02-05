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İsrail'in Gazze'deki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ne Yaptığı Saldırı

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İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkesle bölgeden ayrılması sonrası, Türkiye tarafından inşa edilen Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nin bazı bölümleri tahrip edildi ve duvarlarına İbranice yazılar yazıldı. Gazze'deki sağlık altyapısına büyük zarar verildi.

İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkes ile bölgeden ayrılması sonucu Türkiye tarafından inşa edilen Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni bazı bölümlerinin tahrip ettiği yaktığı ve duvarlarına İbranice ibareler yazdığı görüldü.

İsrail, 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze saldırılarını 19 Ocak'a kadar aralıksız sürdürdü. Yerleşim yeri, pazar, okul, balıkçı teknesi ve hastaneleri hedef alan İsrail güçleri Gazze'de 47 binden fazla kişinin ölümüne 111 binden fazla kişinin de yaralanmasına neden oldu. İsrail, 15 ay süren şiddetli bombardımanı ve saldırılarında Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'ni de hedef aldı. Uluslararası hukuk ve normları yok sayan İsrail, hastaneyi kışlaya çevirdi. İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkes ile bölgeden ayrılması sonucu Türkiye tarafından inşa edilen hastanenin son hali görüntülendi. İsrail'in 7 Ekim 2023 saldırıları sonrasında askeri amaçlarla kullandığı hastanenin bazı bölümlerinin tahrip ettiği yaktığı ve duvarlarına İbranice ibareler yazdığı görüldü. İsrail askerlerinin, hasta yataklarını ve medikal ekipmanları kullanılamaz hale getirdiği hastanedeki yıkım İsrail'in Filistin halkına ve Gazze'nin yapılarına verdiği hasarı bir kez daha gözler önüne serildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail 38 hastaneden 34'ünü yerle bir ederken, 80 sağlık merkezi ve 162 tıbbi kurumların kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Kanser hastalarının tedavisine için 2011 yılında inşasına başlanan hastane İsrail'in kuşatması sonucu gecikmelerin ardından 2020 yılında hizmet vermeye başlamıştı. Al-Zahra kentinde bulunan hastanede yaklaşık 33 bin 400 metrekarelik alanıyla Filistin topraklarındaki en büyük hastanelerden biri olarak hizmet veriyordu. 10 binden fazla kanser hastasın hizmet veren hastane 1 Kasım 2023'te hizmet dışı kalmıştı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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