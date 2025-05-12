Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak

Tuncer Bakırhan, PKK'nın kongre kararları için tarih verdi!
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

Kokain mi kullandılar? Üç liderin seyahatinde dikkat çeken detaylar
Dairede doğalgaz parladı, panikleyip 7'nci kattan atladı

Her şey bir anlık panikle oldu! 7'nci kattan aşağıya atladı

İsrail'in Gazze'de Okul ve Camii Saldırısında 15 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de Okul ve Camii Saldırısında 15 Sivil Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı okula düzenlediği saldırıda aralarında çocuklar da olmak üzere en az 15 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir camiye yönelik saldırıda da 1 çocuk öldü. Bölgedeki ölü sayısı 52 bin 829'a yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 15 kişi hayatını kaybetti. Bir camiyi hedef alan İsrail saldırısında ise 1 çocuğun öldüğü bildirildi. Saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığı açıklandı.

Gazze'de ateşkesi tek taraflı olarak bozan İsrail, yeni ateşkes çabalarına rağmen katliamlarına yenilerini ekledi. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan ve yerinden edilmiş sivillere ev sahipliği yapan Fatıma Bint Esed Okulu İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki Hammad el-Hasnat Camii'ne yönelik İsrail saldırısında en az 1 çocuğun öldüğü aktarıldı. Saldırılarda çok sayıda sivilin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ölü sayısı en az 52 bin 829'a ulaşmıştı

Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesi 18 Mart'ta tek taraflı olarak bozan İsrail, bölgeye yönelik saldırılarını yeniden yoğunlaştırmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 52 bin 829'a, yaralananların sayısının ise 119 bin 554'e yükseldiği ifade edilmişti. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nottingham Başkanı, 29 yıl sonra Avrupa'ya götüren hocayı azarladı! Taraftar hocaya sahip çıktı

Başkan ve hoca, saha ortasında tartıştı
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Son dakika golü sahayı karıştırdı! Çevik kuvvet sahaya indi

Son dakika atılan gol sonrası ortalık mahşer yerine döndü
Fatih Terim'in Al Shabab'ı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi
Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını! Taraftarlar doyasıya eğlendi

Şampiyonluk kutlamalarına ünlü akını! Futbolcular dansa eşlik etti
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.