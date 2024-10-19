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İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na Hava Saldırısı: 33 Ölü

İsrail'in Cibaliye Mülteci Kampı'na Hava Saldırısı: 33 Ölü
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İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında en az 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 85 kişinin de yaralandığını bildirdi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. En az 33 kişinin hayatını kaybettiği, 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

İsrail'in Filistinli sivillere yönelik katliamlarına bir yenisi daha eklendi. Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na hava saldırıları düzenlediği bildirildi. Saldırılarda 21'i kadın ve çocuk olmak üzere en az 33 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 85 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Enkaz altında kalanları kurtarmaya yönelik çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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