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Van Filistin'e Destek Platformu İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını kınadı

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Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İsrail'in Refah bölgesindeki çadır kentte gerçekleştirdiği saldırıları protesto etmek amacıyla basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, İsrail'in Filistinlilere yönelik savaş suçlarına devam ettiği ve Refah'ta en az 40 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Siyonist İsrail rejiminin insanlık dışı saldırılarına karşı uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Van Filistin'e Destek Platformu tarafından İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadır kente yönelik katliamı düzenlenen basın açıklamasıyla kınandı.

Tüm ateşkes çağrılarına rağmen savaş suçu işlemeye devam eden İsrail, Refah bölgesinde yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadır kenti bombaladı. Bu kapsamda Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri, en az 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırıları protesto etmek amacıyla ikindi namazı sonrası Hazreti Ömer Cami avlusunda bir araya geldi. Burada "Refah'ta Katliama Dur De" isimli basın açıklamasını okuyan Muhammed Garip Cesur, yaklaşık 8 aylık bir süredir Gazze'de soykırımda bulunan Siyonist İsrail rejiminin dün gece yeni bir caniliğe imza attığını ve Refah'ta onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit ettiğini belirtti. Cesur, "İyice zıvanadan çıkan Siyonistler, insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan Siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Filistin direnişinin kahraman mücahitleri karşısında acziyet yaşayan Siyonistler, intikamını savunmasız sivillerden alarak soykırım işlemektedirler. Gazze Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre; bombardıman sunucu yanarak ölen 40'tan fazla insanın yanında vücudu ağır şekilde yaralanan onlarca insan hastane bulamadığından veya yeterli tedaviye ulaşamadığından dolayı acılar içerisinde hayatını kaybetti, kaybediyor. Dünya, artık zalim İsrail'in bugün yaptığını görmeli. İsrail Ordusu Refah'taki Birleşmiş Milletler kampındaki Filistinli mültecileri diri diri yakmakla kalmıyor sivilleri hem de sistematik işkenceye ve soykırıma maruz bırakıyor. İsrail'in tek amacı Filistin halkını yok etmektir" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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