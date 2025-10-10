İsrail Hükümeti, Gazze Planı'nın İlk Aşamasını Onayladı

İsrail hükümeti, Hamas ile üzerinde mutabakata varılan ve Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasını onayladığını duyurdu.

İsrail ile Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşaması konusunda mutabakata varmasının ardından, İsrail kabinesi anlaşmayı resmi olarak onaylamak üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabine üyelerinin yanı sıra Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner da katıldı. Toplantının başında bir konuşma yapan Netanyahu, "rehineleri geri getirme" hedefine ulaşmak üzere olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz 2 yıl boyunca savaş hedeflerimize ulaşmak için mücadele ettik. Bu hedeflerin en önemlilerinden biri sağ ya da ölü tüm rehineleri geri getirmekti ve bu hedefimize ulaşmak üzereyiz" dedi. Trump ve ekibinin yardımı olmadan bunun başarılamayacağını belirten Netanyahu, "Bu ve askerlerimizin Gazze'ye girme cesareti ile Hamas'ı izole eden askeri ve diplomatik baskıyı birleştirme çabaları bizi bu noktaya getirdi" ifadelerini kullandı. Toplantıda yanında oturan Witkoff ve Kushner'a kişisel çabalarından dolayı teşekkür eden Netanyahu, "Bence bu işe hem zihninizi hem de kalbinizi koydunuz" şeklinde konuştu. Varılan anlaşmanın İsrail ve ABD'nin yararına olduğunu söyleyen Netanyahu, " (Anlaşmanın) Dünyanın iyi insanlarının yararına olduğunu biliyoruz. ve sonunda sevdikleriyle bir araya gelebilecek olan ailelerin yararına olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Kushner ve Witkoff Netanyahu'yu övdü

Trump'ın damadı Jared Kushner ise toplantıda Netanyahu ve İsrail ordusunun son iki yıldaki performansını överek, "Rehinelerin eve dönmesi, çok uzun zamandır Başkan Trump'ın önceliği olmuştur ve hepimiz bunun için yorulmadan çalıştık" değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff da, Netanyahu'ya ithafen "Onun görevi bu ülkeyi korumaktı. Hamas'a karşı ne kadar sert davranılacağı, ne zaman esnek olunacağı, ne zaman esnek olunmayacağı konusunda zor kararlar almak zorundaydı" dedi. İsrail'in daha esnek olması gerektiğini düşündüğü zamanların olduğunu ifade eden Witkoff, "Ama gerçek şu ki, geriye dönüp baktığımda, Başbakan Netanyahu olmasaydı bu noktaya gelemezdik diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Hükümet anlaşmanın resmi olarak onaylandığını duyurdu

Toplantının ardından İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasının hükümet tarafından onaylandığı belirtilerek, "Hükümet az önce sağ veya ölü tüm rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmayı onayladı" denildi. Anlaşma uyarınca İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Gazze Şeridi içindeki belirlenen hatlara çekilmesi, Hamas'ın ise tüm rehineleri 72 saat içinde serbest bırakması bekleniyor. - TEL AVİV