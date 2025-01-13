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İsrail, Hizbullah Hedeflerine İstihbarat Temelli Saldırılar Düzenledi

İsrail, Hizbullah Hedeflerine İstihbarat Temelli Saldırılar Düzenledi
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'ın Lübnan'daki yeniden güçlenmesini önlemek amacıyla bir dizi istihbarat temelli saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Saldırılar arasında roket fırlatma mevzileri ve silah kaçakçılığında kullanılan güzergahlar yer aldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah'ın Lübnan'da yeniden güçlenmesini engellemek amacıyla Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik istihbarat temelli bir dizi saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik istihbarat temelli bir dizi saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. IDF'den yapılan açıklamada, saldırıların Hizbullah'ın Lübnan'da yeniden güçlenmesini engellemek amacıyla yapıldığı belirtilerek, "Vurulan hedefler arasında bir roket fırlatma mevzisi, bir askeri saha ve Suriye- Lübnan sınırı boyunca Hizbullah'ın silah kaçakçılığı için kullandığı güzergahlar da vardı" ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun, saldırılardan önce hedeflerin İsrail iç cephesi ve IDF birlikleri için oluşturduğu tehditi İsrail ve Lübnan arasındaki ateşkes anlaşmasını izleme mekanizmasına sunduğu ifade edildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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