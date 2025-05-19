İsrail, Han Yunus'u Savaş Bölgesi İlan Etti

İsrail, Han Yunus'u Savaş Bölgesi İlan Etti
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İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırarak Han Yunus'u savaş bölgesi ilan etti ve bölgedeki Filistinlilerin evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail, Han Yunus'un tamamını savaş bölgesi ilan ederek Filistinlilerin bölgeyi terk etmelerini söyledi

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını arttırarak devam ederken Han Yunus'u7 savaş bölgesi ilan etti. İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve çevresinde yaşayan Filistinlilerin, bölgeye yönelik "benzeri görülmemiş bir saldırı" başlatmaya öncesinde evlerini terk etmeleri uyarısında bulundu. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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