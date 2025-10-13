Haberler

İsrail-Hamas Esir Takası: İlk Otobüs Gazze'ye Ulaştı

Filistin Mahkumlar Medya Ofisi, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan mahkumları taşıyan 38 otobüsten ilkinin Gazze'ye ulaştığını açıkladı. Hamas, 20 İsrailli esiri serbest bıraktıktan sonra Filistinli mahkumları gruplar halinde evlerine dönmeye başlattı.

İsrail ile Hamas arasında esri takası yapılıyor. Hamas'ın 20 İsrailli esiri serbest bırakmasının ardından Filistinli mahkumlar da gruplara bölünerek evlerine dönüyor. Filistin Mahkumlar Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan mahkumları taşıyan 38 otobüsten ilkinin Gazze'ye ulaştığı bildirildi. - GAZZE

