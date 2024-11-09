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İsrail Halep ve İdlib'e Saldırı Gerçekleştirdi

İsrail Halep ve İdlib'e Saldırı Gerçekleştirdi
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İsrail ordusu, Suriye'nin Halep ve İdlib şehirleri yakınlarında bir dizi hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda birçok Suriye askerinin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

İsrail, Suriye'nin Halep ve İdlib şehirleri yakınlarındaki bölgelere saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda birçok Suriye askerinin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği açıklandı.

İsrail ordusu bir kez daha Suriye'yi hedef aldı. Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in Suriye'nin Halep ve İdlib şehirleri yakınlarındaki bölgelere yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saat 00: 45 sıralarında yapılan saldırılarda çok sayıda askerin yaralandığı kaydedilirken, maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada ise, saldırıların askeri tesisleri hedef aldığı kaydedildi. İsrail'den saldırılara dair açıklama yapılmadı. - HALEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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