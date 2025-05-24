İsrail, Gazze'ye 83 Tır İnsani Yardım Gönderdi

İsrail'de Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), dün Gazze Şeridi'ne un, gıda, ilaç ve tıbbi ekipman taşıyan 83 tırın giriş yaptığını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı "Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT)" tarafından yapılan açıklamada, dün (Cuma) insani yardım taşıyan 83 tırın Gazze Şeridi'ne giriş yaptığı bildirildi. Tırlarda un, gıda, ilaç ve tıbbi ekipman bulunduğu aktarıldı. Yardımların İsrail makamları tarafından incelendikten sonra Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne 2 Mart'tan bu yana uyguladığı ablukayı 19 Mayıs Pazartesi günü esnetmişti. - TEL AVİV