İsrail, Gazze Şehri'nin Yüzde 40'ını Kontrol Altına Aldı

İsrail, Gazze saldırılarını aralıksız sürdürüyor. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, dün yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze Şehri'nin yüzde 40'ını kontrol altına aldıklarını söyledi. Defrin düzenlediği basın toplantısında, " Hamas'a yönelik saldırılarımız sürüyor ve Gazze Şehri'nin yüzde 40'ını kontrol altına aldık" dedi. Defrin, önümüzdeki günlerde operasyonların yoğun bir şekilde devam edeceğini kaydeden Defrin, "Operasyon ancak İsrail'in kalan rehineleri iade edildiğinde sona erecek" ifadesini kullandı. - TEL AVİV