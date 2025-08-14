İsrail Gazze'nin Zeytun Mahallesine Yoğun Saldırı Düzenliyor

İsrail, Gazze'nin Zeytun Mahallesine yönelik son 2 günde 100 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yoğun saldırılar başlattı. Son 3 günde 300'den fazla evin yıkıldığı bildiriliyor.

İsrail, Gazze'nin Zeytun Mahallesine yönelik bugün yoğun saldırı başlatırken son 2 günde 100 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun Cuma günü Gazze'yi tamamen işgal etme planı açıklamasının ardından İsrail, Gazze'nin Zeytun mahallesine yönelik saldırılarını günlerdir sürdürüyor. İsrail'in Zeytun Mahallesine son 3 günde düzenlenen saldırılarda 300'den fazla ev yıkıldı. İsrail'in sabahın erken saatlerinden itibaren Zeytun Mahallesine bir kez daha şiddetli saldırı gerçekleştirdi. İsrail'in Zeytun Mahallesine düzenlediği hava saldırıları ve topçu saldırılarında son 2 günde 100 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 38'inin yardım beklediği sırada hava saldırıları sırasında hayatını kaybettiği aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
