İsrail Gazze'den Kısmi Çekilmeye Başladı

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanması öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasını onayladıktan sonra, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze'den kısmi olarak çekilmeye başladı. Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte bazı birlikler geri çekilirken, bazıları pozisyonlarında kalmaya devam edecek.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasının ardından kısmen çekilmeye başladı.

İsrail hükümeti, Hamas ile üzerinde mutabakata varılan ve Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşamasını onayladığını duyurmasının ardından Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşaması konusunda mutabakata varılmasıyla İsrail ordusu Gazze'den kısmı olarak çekilmeye başladı. Bazı birliklerin Gazze'den tamamen çekileceği ifade edilirken bazı İsrail askerleri de konuşlanma hatları boyunca pozisyonlarında kalacak. İsrail askerlerinin kısmi geri çekilmesi bazı bölgelerde topçu ateşi ve hava saldırıları altında gerçekleşti. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), İsrail hükümetinin Hamas ile anlaşmayı resmi olarak onaylamasından sonraki 24 saat içinde, bu gece saatlerine kadar geri çekilmeyi tamamlaması bekleniyor. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
