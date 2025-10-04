İsrail'den Kurtarılan 137 Aktivist İstanbul'a Döndü

Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonun Küresel Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 kişi İstanbul'a geldi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonun Küresel Sumud Filosundaki 36'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 kişiyi Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan aktivistler yakınları ile buluştu. Burada işlemleri tamamlanan 137 aktivist daha sonra sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumuna götürülecek. Sağlık kontrolünün ardından uluslararası suç teşkil etmesi nedeniyle sadece Türk aktivistlerin değil şikayette bulunmak isteyen tüm aktivistlerin ifadeleri, görevlendirilen 10 cumhuriyet savıcısı tarafından alınacak. - İSTANBUL