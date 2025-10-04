Haberler

İsrail'den Kurtarılan 137 Aktivist İstanbul'a Döndü

İsrail'den Kurtarılan 137 Aktivist İstanbul'a Döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail tarafından alıkonulan 137 aktivist, Türk Hava Yolları ile İstanbul'a getirildi. Aktivistler, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanırken sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumuna yönlendirilecek.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonun Küresel Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 kişi İstanbul'a geldi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonun Küresel Sumud Filosundaki 36'sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 kişiyi Türk Hava Yolları'nın uçağıyla İstanbul'a geldi. İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılanan aktivistler yakınları ile buluştu. Burada işlemleri tamamlanan 137 aktivist daha sonra sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumuna götürülecek. Sağlık kontrolünün ardından uluslararası suç teşkil etmesi nedeniyle sadece Türk aktivistlerin değil şikayette bulunmak isteyen tüm aktivistlerin ifadeleri, görevlendirilen 10 cumhuriyet savıcısı tarafından alınacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD Başkanı Donald Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim

Trump'tan Hamas'a "Hızlı ol" tehdidi: Tolere etmeyeceğim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci

Türkiye'de gol yemeyen tek kaleci
Kız kardeşine kaynar su döken ağabey yaptıklarını böyle savundu: Namus meselesi

Her detayı rezil! Kardeşine yaptıklarını bu sözlerle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.