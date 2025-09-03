İsrail'de Rehinelerin Aileleri Hükümeti Protesto Etti

İsrail'de rehinelerin aileleri ve yakınları hükümetten ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına varılmasını talep ederek Knesset'ten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ikametine yürüdü.

İsrail'de rehinelerin aileleri ve yakınları, hükümeti protesto etmek için bir araya geldi. Knesset'ten İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ikametine yürüyen eylemciler, hükümetten ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasına varılmasını talep etti. hükümet karşıtı sloganlar atan eylemciler, hükümetin bir an evvel anlaşamaya vararak sevdiklerine kavuşmak istiyor. Eyleme katılan Gazze'deki rehine Matan'ın oğlu Anat Angrest, "Başbakan isteseydi rehineler birkaç gün içinde burada olurlardı" dedi. Nimrod Cohen'in annesi Vicky Cohen ise, günlerdir uyumadığını ifade ederek, "Artık siz de uyumayın" dedi. - KUDÜS