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İsrail bombardımanında hayatını kaybeden Hamas liderinin ailesi için gıyabi cenaze namazı kılındı

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İsrail bombardımanında yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin oğulları ve torunları için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bayramın 1. günü İsrail tarafından düzenlenen saldırıda, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin oğulları Hazem, Amir ve Muhammed Haniye ile torunları hayatını kaybetmişti. Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Haniye'nin oğulları başta olmak üzere saldırılarda hayatını kaybeden tüm Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Adapazarı Orhan Gazi Cami'de cuma namazı sonrasında kılınan namazın ardından Filistin için dua edildi. Yapılan dualarla birlikte İsrail'i protesto eden kalabalık, daha sonra olaysız şekilde dağıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Filistin Sakarya İsrail Yerel Dünya Güncel Haberler

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