İsrail, Ateşkes Anlaşmasına Rağmen Gazze'de Binaları Yıkmaya Devam Ediyor

Güncelleme:
Yayınlanan uydu görüntüleri, İsrail'in 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nde 1,500'den fazla binayı yerle bir ettiğini gösteriyor. Uzmanlar, bu yıkımların ateşkes şartlarını ihlal edebileceğini öne sürüyor.

Yayınlanan uydu görüntülerine göre İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde bin 500'den fazla binayı yerle bir etti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına rağmen yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor. Uydu görüntülerine dayalı görsel analizler, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki binaları yıkmaya büyük ölçüde devam ettiğini ortaya koydu. BBC Verify tarafından incelenen uydu görüntüleri, İsrail'in 10 Ekim'de Hamas ile ateşkesin başlamasından bu yana kontrolünde tuttuğu Gazze'deki bölgelerde bin 500'den fazla binayı yıktığını gösterdi. Ateşkes öncesi ve sonrası çekilen uydu görüntülerini analiz etmek için bir değişim tespit algoritması kullanıldı ve bu sayede yıkımı gösterebilecek değişiklikler belirlendi. Ardından gözle görülür şekilde yıkılmış binalar tek tek sayılarak sonuçlar doğrulandı.

Uzmanlar, bu yıkımların ABD, Mısır, Katar ve Türkiye tarafından aracılık edilen ateşkesin şartlarını ihlal edebileceğini öne sürdü. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee ise bu eylemlerin "ateşkes çerçevesine uygun olarak" yapıldığını savundu.

Trump "savaş bitti" demişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için hazırladığı 20 maddelik barış planında -ateşkesin temelini oluşturan plan- "Tüm askeri operasyonlar, hava ve topçu bombardımanı dahil askıya alınacaktır" ifadeleri yer alıyordu. Trump, daha sonra defalarca "savaşın bittiğini" söylemişti. - GAZZE

