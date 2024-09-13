İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Türk Aktivist İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için Adıyaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adıyaman Demokrasi Parkı'nda, işgal altında olan Batı Şeria'da 6 Eylül tarihinde keski nişancı mermisiyle başından vurularak öldürülen aktivist Ayşenur Ezgi Eygi (26) ve tüm Filistinli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası, hayatını kaybeden tüm Müslümanlar için dua edildi. Namazın ardından İsrail'in zulmüne tepki gösterildi. - ADIYAMAN