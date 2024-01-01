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Isparta Valisi Aydın Baruş Yılbaşında Görevli Personeli Ziyaret Etti

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Vali Aydın Baruş, Isparta'da görev yapan kamu çalışanlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı ve görevlerinde başarılar diledi. Ayrıca, polis ve jandarma uygulama noktalarında vatandaşlara iyi yolculuklar diledi.

Isparta Valisi Aydın Baruş yılbaşında görevli personeli ziyaret etti.

Vali Aydın Baruş, 2023 yılının son saatlerinde Isparta'nın huzuru, güvenliği ve sağlığı için mesai mefhumu gözetmeden görev yapan kamu çalışanlarını ziyaret ederek görevlerinde kolaylıklar diledi. Sırasıyla Halıkent Polis Merkezi, Sav Polis Uygulama Noktası, İl Jandarma Komutanlığı, Eğirdir Yolu Jandarma Uygulama Noktası, 112 Acil Çağrı Merkezi, Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden Vali Baruş, görevlilere çalışmalarında başarılar dileyerek görevlilerin yeni yılını kutladı. Kurum müdürlerinden yeni yıl gecesi için alınan tedbirler hakkında bilgi de alan Vali Baruş, vatandaşın huzur ve güvenliği için 24 saat görev başında olan çalışanlara teşekkür etti.

Vali Baruş, polis ve jandarma uygulama noktalarında vatandaşların da yeni yıllarını tebrik ederek vatandaşlara iyi yolculuklar diledi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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