Isparta haberleri! Gönen'de fırtına ve yağış etkili oldu

Gelen Isparta haberine göre Gönen'de fırtına ve yağış etkili oldu Balıkesir'in Gönen ilçesinde kısa sürede yağan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Gönen'de fırtına ve yağış etkili oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde kısa sürede yağan yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Balıkesir il geneli için yapılan uyarılarda vatandaşlar bilgilendirilmişti. Marmara bölgesinde etkili olan yağış ve fırtına kısa süreliğine hayatı olumsuz etkiledi. İlçede fırtına ve etkili olan yağış sokak aralarında su birikintilerine sebep olurken trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.