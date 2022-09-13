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Isparta haberi | Isparta'da piknik yapan genç kızlara inek sürprizi

Yerel Haberler

Isparta haberi | Isparta'da piknik yapan genç kızlara inek sürprizi

Isparta gelişmesine göre Isparta'da piknik yapan 3 genç kızın masasını inek bastı.

Isparta'da piknik yapan 3 genç kızın masasını inek bastı. Masadaki yiyecekleri yiyen ineğin görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay geçen cumartesi günü Gölcük Milli Parkı'nda meydana geldi. Kübra Aykut ve arkadaşları piknik yapmak için parka gitti. Kahvaltı masası hazırlayan Aykut ve arkadaşları bir süre sonra kendilerine bir ineğin yaklaştığını gördü. Onlar masadan kalkıp uzaklaşırken, inek de masadaki yiyeceklere yöneldi. Masada bulunan poğaça ve diğer yiyeceklerle karnını doyuran inek daha sonra uzaklaştı.

O anlar kızların cep telefonu kamerasın cep telefonu kamerasından kaydedildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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