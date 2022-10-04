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Isparta haberi | Gönen'e yeni Hükümet Konağı

Yerel Haberler

Isparta haberi | Gönen'e yeni Hükümet Konağı

Isparta bölgesinden gelen habere göre Gönen'de uzun süredir beklenen Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ihalesi Balıkesir Valiliği Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığınca gerçekleştirildi.

Gönen'de uzun süredir beklenen Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ihalesi Balıkesir Valiliği Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığınca gerçekleştirildi.

Hükümet Meydanı'na yapılan ve kaba inşaat halinde kalan Hükümet Binası ile alakalı daha önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde kaba inşaat halindeki binanın Büyükşehir'e tahsisi imzalanmıştı. Binanın yakın zamanda Balıkesir Büyükşehir tarafından bitirilmesi beklenmekte.

Gönen Kaymakamlığı halen İlçe Tarım Hizmet Binasında sürdürdüğü hizmetini ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası'nın şehir merkezinde olması ve yeterliliğini kaybetmesinin ardından harekete geçen Gönen Kaymakamı Dr. Arslan Yurt'un üstün gayretleri, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı'nın girişimleri ile yeni Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ihalesi Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca gerçekleştirildi.

Konu ile alakalı açıklama yapan Gönen İlçe Kaymakamı Dr. Arslan Yurt, "Gönen Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ihalesi Balıkesir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca gerçekleştirildi. Gündoğdu Mahallesi'nde, eski ilçe emniyet müdürlüğü arsası üzerine bin 750 metrekare taban alanlı, toplam 7 bin metrekare olarak inşa edilecek olan binanın yer teslimi yapıldı. Müteahhidin 400 gün içinde inşaatı tamamlayarak teslim etmesi bekleniyor. Binanın hizmete girmesiyle Kaymakamlığa bağlı olup çeşitli adreslerde hizmet veren birimler bir binada toplanmış olacak. Gönen ilçemize hayırlı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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