Isparta haber! Isparta'da beklenen yağış başladı Isparta haberleri: Isparta'da beklenen yağış başladı Sarı kod verilen Isparta'da yağışlar başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sarı kodlu iller arasında gösterilen Isparta'da yağış etkisini göstermeye başladı. Isparta'da beklenen yağış başladı Sarı kod verilen Isparta'da yağışlar başladı ISPARTA - Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sarı kodlu iller arasında gösterilen Isparta'da yağış etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan sarı kodlu iller arasında yer alan Isparta'da yağış etkisini göstermeye başladı. Meteorolojinin uyarısını dikkate alan bazı vatandaşlar yağmurun başlamasıyla birlikte şemsiyelerini açarak korunurken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar koşar adımlarla alandan uzaklaşmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ise otobüs duraklarına sığındı. Kısa süreli devam eden yağışların Isparta'da etkili olması bekleniyor. Yerel İhlas Haber Ajansı / Rukiye Senem Ok Isparta Yerel Haberler

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