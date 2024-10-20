Üye Girişi
Haberler

Isparta'da Yangın Anında Cesur Davranış: 3 Genç Kadın Büfeden Su Alıp Parasını Bıraktı

Isparta'da Yangın Anında Cesur Davranış: 3 Genç Kadın Büfeden Su Alıp Parasını Bıraktı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da bir eğlence merkezindeki yangın sırasında panik yaşayan insanlara su alma amacıyla bir büfeye giren 3 genç kadın, aldıkları suların ücretini tezgah üzerinde bırakarak dükkandan ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta'da dün gece 5 katlı eğlence merkezinde çıkan yangın sonucu panik yaşayan vatandaşlara su almak için kimsenin olmadığı büfeye giren 3 genç kadın, suların parasını tezgaha bıraktı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Isparta Kutlubey Mahallesi'nde bulunan bir büfede meydana geldi. Dün gece saatlerinde aynı mahallede bulunan eğlence merkezinde meydana gelen yangında olay yerinde bulunan 3 genç kadın, panik yaşayan vatandaşlara su almak için büfeye girdi. Büfe sahibinin olmadığı anlarda buzdolabından 5 adet su alan gençler, suların ücretini büfenin tezgahına bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, büfe sahibinin yangına müdahale ettiği anlarda büfeye 3 kadının gelerek kapı girişinde bulunan buzdolabından suları aldığı daha sonra büfeye girerek suların ücretini bıraktıkları ve anında büfede çıktıkları anlar yer aldı.

Yangın sonrası büfeye gelerek paraları fark eden işletme sahibi Bilal Demir, güvenlik kamerasını inceledikten sonra durumu fark ettiğini belirterek, "Dün komşumuzun işletmesi yandı. Biz oraya müdahale ederken, arkadaşlar dumandan etkilenenlere su almışlar beni de göremeyince parasını bırakıp çıkmışlar. Dükkana geldiğimde tezgahın üzerinde paralar vardı, güvenlik kamerasını inceledik 3 bayan arkadaş bırakıp gitmişler. Güzel bir davranış, bu dönemde böyle bir davranışla karşılaşmak çok zor. Kriz anını fırsata çevirebilirlerdi, kasada paralarım vardı ama onlar aldıkları suyun parasını bırakıp çıkmışlar. Kendilerine teşekkür ederim" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güvenlik Kamerası Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Yerel Yaşam

Her an enselerindeydi! Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı

'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı

 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
Kahreden listede pasif ötenazi notu! 12 bebeğin nasıl öldüğü ortaya çıktı

Bebeklerin nasıl öldüğü ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor Fenerbahçe GENİŞ ÖZET? 2-2 Samsunspor Fenerbahçe maçı BEİN ÖZET izle! Hangi antik kent Aydın il sınırları içerisinde yer alır? Aspendos hangi ilde, Efes hangi ilde, Afrodisias hangi ilde, Assos hangi ilde? 21 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 21 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? Sergen Yalçın tam adı ne, gerçek ismi ne? Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adıdır? 20 Ekim Pazar 500 bin TL soru cevabı ne? Hangisinden 69 gün önce,9 Ekim 1903'te New York Times'taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır? Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında savaşan ve sonradan İtalya'yı birleştirecek olan krallık hangisidir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.