Isparta'da Öğrencilerden Filistin ve Gazze Temalı Farkındalık Etkinlikleri

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen yazı kapsamında, Isparta genelindeki tüm okullarda "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Öğrenciler, adalet, özgürlük ve insan hakları üzerine düşüncelerini paylaştı. Etkinliklerde öğrenciler, "Gazze" yazılı koreografi oluşturarak dron ile görüntülendi, bazı öğrenciler Filistin bayraklarıyla eşlik ederken bazıları da Gazze'deki çocuklar için resimler çizdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen resmi yazı doğrultusunda, Isparta genelindeki tüm okullarda eş zamanlı olarak "Filistin ve Gazze" temalı farkındalık etkinlikleri gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde yer alan "Erdem–Değer–Eylem" yaklaşımı kapsamında düzenlenen etkinliklerde öğrenciler, insan hakları, adalet, özgürlük, yaşama hakkı ve insan onuru gibi evrensel değerler üzerine düşüncelerini ifade etti.

Öğrencilerden barış ve dayanışma mesajı

İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak da gerçekleştirilen programa katılarak öğrencilerle birlikte farkındalık çalışmalarına destek verdi. Etkinlikler kapsamında öğrenciler tarafından afişler hazırlandı, şiirler okundu, dualar edildi, ayrıca resim çalışmaları ve tematik pano uygulamalarıyla Filistin'de yaşananlara dikkat çekildi. Etkinliklerin en anlamlı anlarından biri ise yaklaşık 100 öğrencinin oluşturduğu "Gazze" yazılı koreografi oldu. Dron ile görüntülenen bu anlamlı koreografiye, ellerinde Filistin bayraklarıyla katılan öğrenciler eşlik etti. Bazı öğrenciler Gazze'deki çocuklar için resimler çizerken, bazıları da barış ve dayanışma mesajları içeren sözlerle duygularını ifade etti. Eğitim camiası, mazlum coğrafyalarda yaşanan acılara duyarsız kalmayarak, çocukların barış içinde yaşayabileceği bir dünya için birlik mesajı verdi.

Erdemli eğitim anlayışının güçlü bir yansıması

Protokol üyeleri, yapılan bu çalışmaların sadece bir farkındalık etkinliği değil, erdemli bir eğitim anlayışının somut yansıması olduğunu vurguladı. Program sonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü, etkinliğe katkı sunan tüm idarecilere, öğretmenlere ve anlamlı duruş sergileyen öğrencilere teşekkür etti. - ISPARTA