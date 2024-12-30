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Isparta'da Kokina Çiçeğine Yılbaşı Yoğunluğu

Isparta'da Kokina Çiçeğine Yılbaşı Yoğunluğu
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Isparta'da dekoratif güzelliği ve sembolik anlamı ile dikkat çeken kokina çiçeği, yılbaşı süslemelerinin vazgeçilmezi haline geldi. Çiçekçilerde 300-350 TL arasında alıcı buluyor ve talep her geçen yıl artıyor.

Isparta'da yoğun ilgi gören kokina çiçeği, hem dekoratif güzelliği hem de sembolik anlamıyla dikkat çekiyor. Yeşil yaprakları ve kırmızı meyveleriyle estetik bir görünüm sunan kokina, çiçekçilerde 300-350 TL arasında alıcı buluyor.

Yaklaşık 40 yıldır çiçekçilikle uğraştıklarını ifade eden Onur Alican Örek, kokina çiçeğinin yılbaşı dönemindeki yoğun talebine dikkat çekti. Örek, "Kokina, yılbaşı süslemelerinin vazgeçilmezi oldu. Kokina aslında farklı bitkilerin bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor ve büyük bir el emeği gerektiriyor. Bu nedenle altılı demetleri 300-350 TL arasında satılıyor" dedi.

"Ispartalılar bu çiçeği çok seviyor"

Kokina çiçeğinin kasım ayının sonunda hasat edildiğini ve Aralık 25'e kadar satışta olduğunu belirten Örek, "1 Ocak'tan sonra kokina bulmak neredeyse imkansız hale geliyor. Bu yüzden müşterilerimize evlerinde kokina bulundurmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Genç nesil bu çiçeği pek tanımıyor, ancak yaş ilerledikçe ilgi artıyor. En çok 40-45 yaş arası kadınlar tarafından tercih ediliyor. Beş yıldır kokina satıyorum, ama bu yıl talep inanılmaz arttı. Ispartalılar bu çiçeği çok seviyor" şeklinde konuştu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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