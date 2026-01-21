Hafızlık sınavını tamamlayan genç kızlar meşaleler, alkışlar ve Türk bayraklarıyla karşılandı

Isparta'da bir vakıf bünyesinde eğitim veren Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan genç kızlar, kurs bahçesinde meşaleler, alkışlar ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

Isparta'da bir vakıf bünyesinde eğitim veren Demirköprü Kız Kur'an Kursu, hafızlık eğitimini tamamlayan 5 öğrenci için karşılama töreni düzenledi. Kurs ilk mezunlarını vermenin gururunu yaşarken, hafızlık sınavından dönen genç kızlar için hazırlanan karşılamada duygusal anlar yaşadı. Kurs bahçesinde düzenlenen törende genç hafızlar, aileleri ve arkadaşları tarafından meşaleler ve Türk bayraklarıyla karşılandı.

"Öğrencilerimizin attığı her adım bizi heyecanlandırıyor"

Kurs hocası Seval Özkan, şu anda kurslarında yaklaşık 150 öğrencinin bulunduğunu belirterek, bunların 50'sinin gündüz eğitimiyle, 100'ünün ise yazılı eğitim sistemiyle derslere devam ettiğini söyledi. Özkan, son yapılan sınavda 5 öğrencinin hafızlığa hak kazandığını, önceki dönemlerde de benzer sayılarda mezun verdiklerini ifade etti. Diyanet'in yılda üç kez düzenlediği sınavlarda her dönem 5 ila 10 öğrenci arasında mezun çıkardıklarını dile getiren Özkan, bu yıl toplamda 13 öğrencinin hafız olduğunu kaydetti. Hafızlık sürecinin tarif edilmez bir duygu olduğunu belirten Özkan, "Öğrencilerimizin attığı her adım bizi heyecanlandırıyor. Sınava girip başarıyla dönmeleri ise ayrı bir mutluluk" dedi.

Kursun iki farklı kategoride eğitim verdiğini belirten Özkan, ortaokul öğrencilerinin örgün eğitimlerine devam ederken hafızlık çalışmalarını kursla birlikte sürdürdüğünü, lise öğrencilerinin ise açık öğretim üzerinden okul eğitimlerini tamamladığını söyledi. Özkan, öğrencilerin seviyelerine göre özel programlar uygulandığını ve sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

"Çocuklarımız hafızlık aşkı içinizde büyüsün"

Özkan, hafızlık yapmak isteyen gençlere önemli tavsiyelerde de bulundu. Hafızlık yolculuğunun aşk ve azim gerektirdiğini ifade eden Özkan, "Öncelikle hafızlık aşkının içlerinde büyümesi gerekiyor. Bu aşkla buraya adım atmalarını ve bu sevgiyi eğitim süreci boyunca sürdürmelerini istiyorum" dedi.

Özkan, hafızlığın bu kurslarda adeta taçlandırılan bir süreç olduğunu belirterek, "Rabbimizin dünyada ve ahirette vereceği mükafatı düşünerek bu yola çıkmalarını tavsiye ediyorum. Kursumuza bu niyetle gelen herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Üç yıllık emekle hafız oldum"

Hafızlık yolculuğuna 15 yaşında başladığını anlatan 18 yaşındaki hafız Hilal Yılmaz, bu sürecin yaklaşık üç yıl sürdüğünü ve çok sayıda sınava girerek mezun olduğunu söyledi. Hafızlığın zorlu bir emek istediğini vurgulayan Yılmaz, "Hafızlık gerçekten zor bir şey. Emek istiyor, fedakarlık istiyor, sabır istiyor. Zorlandığım zamanlar oldu, 'bırakacağım' dediğim anlar oldu ama bırakmadım. Sonunda bunun karşılığını görmek çok güzel bir duygu. Yaşayan bilir" dedi.

"Sınavdan sonra yapılan kutlama hafız olduğumu daha fazla hissettirdi"

Sınavlardan sonra kursta küçük bir kutlama yapıldığını belirten Yılmaz, bunun kendisine büyük moral verdiğini ifade etti. Yılmaz, "Sınav dönüşünde bize küçük bir kutlama yaptılar. Bu da hafız olduğumu daha güçlü hissettirdi. Biz daha önce mezun olan arkadaşlarımızı hep karşılıyorduk, hep 'Acaba ben de o duyguyu yaşayabilir miyim?' diye düşünüyordum. O an gerçekten çok heyecan vericiydi ve hayal ettiğimden de güzeldi" diye konuştu.

Yılmaz, süreç boyunca Kur'an'a hakimiyetinin arttığını ve manevi anlamda çok şey kazandığını belirterek, "Kur'an'a daha çok hakim oluyorsun, Allah'ın gönderdiği mesajlara daha fazla uyuyorsun. Neyi neden yaptığını daha iyi anlıyorsun" dedi.

"Zorlanacaklar ama asla pes etmesinler"

Hafızlık yapmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunan Yılmaz, sürecin bazı dönemlerde çok zorlayıcı olabileceğini hatırlatarak, "Ümidini kaybetmesinler. Zorlandıkları anlar olacak ama pes etmemeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hafızlık sürecinin özellikle başlarında ve sınav döneminde stresli geçebileceğini belirten Yılmaz, "Hafızlığın ilk başlarında çok zorlandım. Çünkü yeni başlıyorsun, adapte olmak kolay olmuyor. Bir de sınav süreci gerçekten stresli. Ama ondan sonrası sonuna kadar normal bir şekilde devam etti" dedi.

Gelecek planlarından da bahseden Yılmaz, "Kur'an kursu hocası olmayı düşünüyorum. Ayrıca üniversite okumayı da hedefliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Demirköprü Kız Kur'an Kursu yetkilileri, hafızlık eğitimlerinin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, her yıl düzenli olarak yeni mezunlar vermeyi hedeflediklerini ifade ettiler. Törenin ardından öğrenciler için kısa bir kutlama programı da gerçekleştirildi. - ISPARTA