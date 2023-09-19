Isparta'da, Gaziler Günü törenle kutlandı

Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü'nün 102'nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

19 Eylül Muharip Gazileri Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törende Isparta Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkan Vekili Mustafa Ötmez yaptı. Çelenk sunma törenin ardından Vali Baruş ve protokol üyeleri Garnizon Komutanlığı' tarafından düzenlenen müzeyi ziyaret etti.

Garnizon Şehitkiği'nde devam eden programda Kur'an-ı Kerim tilavetini takiben edilen dualar sonrasında Vali Aydın Baruş ve protokol üyeleri şehit ve gazi kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı. Ardından Asri Mezarlık'ta bulunan gazi kabirleri de ziyaret edilerek dualar edildi, çiçek bırakıldı. Program çerçevesinde son olarak Vali Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman; Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi'ni ziyaret ederek, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Ziyarette mehter dinletisi de gerçekleştirildi.

Vali Baruş dernek ziyaretlerinde yaptığı konuşmada gazilere şükranlarını sunduğunu ifade ederek "Sizlerin de bildiği gibi gazilik, vatan, millet, din, namus, bayrak uğruna mücadele ederken yaralanmış ve bu fedakarlığı neticesinde de içinde bulunduğu toplumun fertleri tarafından saygı duyulması gereken yüce bir unvana kavuşmuş kişilerdir. Bizim dinimizde ve milli kültürümüzde gazilik çok kutsanmış bir değerdir. Bu fedakarlık gerçekten saygı duyulması gereken bir fedakarlıktır. Biz onları gördükçe vatan uğruna insanın neleri verebileceğini, neleri feda edebileceğini çok yakından görüyoruz. ve onlara saygıda kusur etmeyerek, en azından bu vatana karşı olan minnet borcumuzu onların şahsında göstermeye çalışıyoruz ki bütün ülkemizin, Türkiye'nin bütün insanları bunu yapmak durumundadır. Çünkü bu vatan üzerinde bağımsız bir şekilde yaşayıp bayrağımızın göklerde özgürce dalgalanmasını, ezanımızı özgürce okunmasını istiyorsak hepimiz, gazilerimiz gibi şehitlerimiz gibi bu vatan uğruna bir gün canımızı feda edebileceğimizi hiç hayatımızdan çıkarmamamız lazım. Gaziler Günü münasebetiyle bir kez daha şehit yakınlarımıza, hayatta olan gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere hayatını kaybeden, tarih boyunca Türk milletinin şanı şerefi ve kutsal değerleri için fedakarlıkta bulunmuş tüm gazilerimizi de rahmetle anıyoruz" diye konuştu. - ISPARTA