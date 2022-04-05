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Isparta'da down sendromlu Yunus polis oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Isparta'da down sendromlu Yunus polis oldu

Isparta Emniyet Müdürlüğü, emekli meslektaşlarının down sendromlu oğlunu, polis üniforması giydirerek bir günlüğüne misafir etti.

ISPARTA (İHA) - Isparta Emniyet Müdürlüğü, emekli meslektaşlarının down sendromlu oğlunu, polis üniforması giydirerek bir günlüğüne misafir etti.

Isparta Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü çerçevesinde emekliye ayrılmış meslektaşlarının oğlu Yunus Arıdaş'ı bir günlüğüne polis kıyafetleri giydirerek başkomiser rütbesiyle misafir etti. Yunus, polis kıyafetiyle İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'yı makamında ziyaret etti, selam verip sohbet etti. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü makamında telefonda konuşan Yunus samimi görüntüler sergiledi. Emniyet Müdürlüğünde kürsüye çıkarak konuşma yapan Yunus, "Benim adım Yunus Arıdaş, Başkomiser olarak yeni geldim ve burada çalışacağım" dedi. Sonrasında ise şehitlerin isim ve fotoğraflarının bulunduğu tabloya selam veren Yunus, "Rahmet olsun" dedi. Yunus, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın telsizini elini alarak anons yaptı. - ISPARTA

Isparta'da down sendromlu Yunus polis oldu

Isparta'da down sendromlu Yunus polis oldu

Isparta'da down sendromlu Yunus polis oldu

Isparta'da down sendromlu Yunus polis oldu

Isparta'da down sendromlu Yunus polis oldu

Isparta'da down sendromlu Yunus polis oldu

Isparta'da down sendromlu Yunus polis oldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Emekli, Polis, Yerel, Haberler

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